Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2023 10:31
Mayısta kadroya girenler 1 yıl kadrolu çalışınca iller arası tayin isteyebilir mii

2022 mayısta atandım tıbbi sekreter olarak 2023 mayısta kadroya geçtim bir yıl kadrolu olarak çalıştıktan sonra tayin isteyebilir miyim

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