Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 11:19
BOTAŞ'TA UZMAN YARDIMCISI OLAN YOK MU

Kurumda uzm. yrd. olarak çalışanlar yazabilir mi, güncel maaş (her şey dahil) ne kadar ? Tam olarak ne iş yapar? (Kardeşim için soruyorum)

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