Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 11:20
DYK'de rehberlik öğretmenlerine ek ders ücreti ödemesine dair bakanlık yazısı

Arkadaşlar Bakan Yusuf Tekin tarafından ücret ödenmesine dair haftada 4 saat %100 artırımlı olarak AYRINTILI şekilde Bakan beyin imzası ile yazı gönderilmiştir. İş bilmeyen idarecilerinize yazıyı gösterebilirsiniz. Sizlere de ulaşacaktır bu yazı.


Selman34
Memur
14 Aralık 2023 12:27

Bakanlık sorunu kökten çözüp RPD leri öğretmen statüsünden çıkartıp hakkettiği maaşı verip şu karmaşıklığa son vermesi gerekiyor.


burkas
Daire Başkanı
14 Aralık 2023 12:59

Neymiş RPD lerin hakettiği maaş???

Selman34, 11 saat önce

Bakanlık sorunu kökten çözüp RPD leri öğretmen statüsünden çıkartıp hakkettiği maaşı verip şu karmaşıklığa son vermesi gerekiyor.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
14 Aralık 2023 13:13

Rehber öğretmenlere, (pardon psikolojik danışman, öğretmen deyip satatüsünü düşürmeyelim) doktor maaşı, resim müzik öğretmenlerine sanatçı sahne ücretlerine eş değer maaş, teknoloji tasarım öğretmenlerine usta yevmiyesi, fen bilgisi öğretmenlerine mühendis maaşı, felesefecilere kuru ekmek ... sınıf öğretmenleri de öğretmen maaşı neyse onu alsın artık


ogenrımerkezli19
Aday Memur
14 Aralık 2023 13:53

Arkadaşlar Okul Psikolojik Danışmanlarının şuan yönetmelikle ilgili bir karmaşası yoktur, bakın bakan beyin yazdığı yazıda bile kadro Psikolojik Danışman ünvanıdır.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Aralık 2023 16:33

Peki aynı bakan mesai saatlerinde buralardan ayrılmayıan haksız yere para kazanan lar için ne diyor.

ogenrımerkezli19, 9 saat önce

Arkadaşlar Okul Psikolojik Danışmanlarının şuan yönetmelikle ilgili bir karmaşası yoktur, bakın bakan beyin yazdığı yazıda bile kadro Psikolojik Danışman ünvanıdır.


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
14 Aralık 2023 22:09

İşte böyle hakaret etmeden cesur mert yorum yapın

Selman34, 11 saat önce

Bakanlık sorunu kökten çözüp RPD leri öğretmen statüsünden çıkartıp hakkettiği maaşı verip şu karmaşıklığa son vermesi gerekiyor.

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