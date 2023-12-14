Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 11:20
DYK Psikolojik Danışman Son Karar (Yusuf Tekin)

Arkadaşlar Bakan Yusuf Tekin tarafından ücret ödenmesine dair haftada 4 saat %100 artırımlı olarak AYRINTILI şekilde Bakan beyin imzası ile yazı gönderilmiştir. İş bilmeyen idarecilerinize yazıyı gösterebilirsiniz. Sizlere de ulaşacaktır bu yazı.

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