merhaba, gectigimiz cuma gunu kimtya teknisyeni pozisyonu için aselsanda mulakat gerceklestirdim, diğer aşamaların ardından. Mülakat gayet olumluydu bana kalırsa, abi kardeş gibi sohbet de ettik, iş tanıtıldı, teknik sorular da soruldu bir sorun yoktu.

Ĵ Haftasonlarini sayarsak bugün altıncı gün. Yakın zamanda deneyim edinmiş olup ya da bilgisi olup mülakat sonrası dönüş sürecinin ne kadar sürebilecegi konusunda paylasmak isteyen var mıdır? Cünkü bu pozisyonu gercekten istiyorum ve her şey olumluydu baya güveniyorum. Guvenlik sorusturmasi işbaşı yaptıktan sonra oluyormuş, yani anormal uzamaz.