2024 Kpss a ibbfliler

Arkadaşlar ilk defa alandan hazırlanıyorum hem tekrardan girecek olanlar hemde ilk kez hazırlananlara yardımcı olmak ve bilgi paylaşımı yapmak amacıyla whatsapp grubu kuralım

Arkadaşlar ilk defa alandan hazırlanıyorum hem tekrardan girecek olanlar hemde ilk kez hazırlananlara yardımcı olmak ve bilgi paylaşımı yapmak amacıyla whatsapp grubu kuralım