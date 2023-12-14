Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 12:37
Engelliler içi tayin hakkı

Engellilere bir defaya mahsus istediği yere tayin edilme hakkı devam ediyor mu? Yani ocak dönemi tayinde istediğimiz yere gidebilir miyiz?

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Engelli memur çalışan emeklilikte SGK 28/09/2021 tarihli 31612 sayılı yönetmeliğe takılanlar var mı?Sonradan engelli olan infaz korumanın durumu?Ne zaman emekli olabilirim ve tahmini emekli maaş ve ikramiyem ne olur?Erken Emekli olan memurlar 2023 yalan oldu nerede atama???

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