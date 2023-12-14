Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 13:06
Bir soru

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak

Okulda maaş dökümüne baktığımızda tüm öğretmenlerin başlama ay ve yıl yazan kısımda 1ay eksik gözüküyor normal mi bu durum .mesela başlama ayım Şubat ve hizmet yılım 15 ise.orda Mart/ 15 yıl yaziyor


ziya64
Şube Müdürü
14 Aralık 2023 13:10

bildiğimden yazmıyorum ama,,maaş dökümü dediğiniz için ilk maaşınızı aldığı ayı baz alıyor olabilir.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
14 Aralık 2023 13:16

Tek önemli mevzu var, SGK girişin hangi tarih ve kaç gün primin olmuş. Gerisi çok önemli değil.

Yarım aylar, aydan sayılmayan şeyler yüzünden eksik görünebilir. Ayı tamamlamayan günler nedeniyle bir sonraki ayın maaşına etki etmesi için eksik görünebilir.


sadrainman
Müsteşar
14 Aralık 2023 13:20

Yok hocam her ay maaş yapıldıktan sonra çıktısı oluyorsa yanlışlık varsa bildirin diye öğretmenler odasına konuyor o

ziya64, 22 dk. önce

bildiğimden yazmıyorum ama,,maaş dökümü dediğiniz için ilk maaşınızı aldığı ayı baz alıyor olabilir.


sadrainman
Müsteşar
14 Aralık 2023 13:22

Hocam dikkat ettik ona ayın 15 öncesi sonrası farketmeksizin eksik.aslinda haklısınız MEBBİS emeklilik hesaplamasına bakıyoruz o daha doğrudur diye ama maaş dökümü kafamızı karistirdi

Sevdim-Seni, 16 dk. önce

Tek önemli mevzu var, SGK girişin hangi tarih ve kaç gün primin olmuş. Gerisi çok önemli değil.

Yarım aylar, aydan sayılmayan şeyler yüzünden eksik görünebilir. Ayı tamamlamayan günler nedeniyle bir sonraki ayın maaşına etki etmesi için eksik görünebilir.

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