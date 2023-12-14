Yer Değiştirme

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 13:49
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Arkadaşlar merhaba bir üniversitede büro personeli olarak görev yapmaktayım. Şuan şube müdürlüğünde çalışmaktayım. Burada bazı arkadaşlarla sorunlar yaşıyorum ne yapmalıyım ? dilekçe yazmam uygun olur mu? çalışmaya başlayalı 4 ay oldu.

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