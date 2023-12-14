Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 13:55
Üniversite İlan İptali Hk.

Selam Aleyküm.

Üniversite İlana çıkarken ''Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir'' maddesi eklediyse ilanın son günü başvuru yapsam. İlan başvuru bitim tarihinden sonra ilanı iptal edebilir mi ?


darkkinght
Aday Memur
14 Aralık 2023 14:14

istedikleri adamdan yüksek puanlı kişi başvurursa iptal ederler hocam açık ve net

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