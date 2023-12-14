Doğum sonrası ücretsiz izin

Merhaba hemşireyim, doğum yaptıktan sonra 8 haftalık annelik izninin ardından yıllık izinlerini, covid olup 7 gün covid raporumu da kullanmamın ardından 7 Şubatta 2 yıllık ücretsiz izne ayrıldım. İzin bitiş tarihini sorduğumda özlükteki personel ücretsiz izne ayrıldığım 7 Şubat değil de ısrarla doğum yaptığım tarihi söyledi. Yakın zamanda ücretsiz izne ayrılan izinden dönen ya da bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mi acaba?

Merhaba hemşireyim, doğum yaptıktan sonra 8 haftalık annelik izninin ardından yıllık izinlerini, covid olup 7 gün covid raporumu da kullanmamın ardından 7 Şubatta 2 yıllık ücretsiz izne ayrıldım. İzin bitiş tarihini sorduğumda özlükteki personel ücretsiz izne ayrıldığım 7 Şubat değil de ısrarla doğum yaptığım tarihi söyledi. Yakın zamanda ücretsiz izne ayrılan izinden dönen ya da bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mi acaba?