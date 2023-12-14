Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2023 13:57
Doğum sonrası ücretsiz izin
Merhaba hemşireyim, doğum yaptıktan sonra 8 haftalık annelik izninin ardından yıllık izinlerini, covid olup 7 gün covid raporumu da kullanmamın ardından 7 Şubatta 2 yıllık ücretsiz izne ayrıldım. İzin bitiş tarihini sorduğumda özlükteki personel ücretsiz izne ayrıldığım 7 Şubat değil de ısrarla doğum yaptığım tarihi söyledi. Yakın zamanda ücretsiz izne ayrılan izinden dönen ya da bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mi acaba?

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
14 Aralık 2023 14:05

https://www.memurlar.net/haber/965347/dogum-sonrasi-ayliksiz-iznin-baslangic-tarihi-nasil-belirlenir.html

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