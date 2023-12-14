Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 15:50
Lojmanı erken boşaltma?

Merhaba bu yıl lojmana başvuracağım ve çıkma ihtimali var görünüyor (İstanbul)

Şunu merak ediyorum, Lojman çıkar ben de taşınırsam ve 2-3 ay sonra vazgeçip boşaltırsam yaptırımı var mı? Puan düşürme, 3 ay yerine 1 yıl oturmuş sayma vb gibi


masterrrrr
Memur
14 Aralık 2023 16:30

Sosyal hizmetler subeni arayacaksin kardesim, en dogru bilgiyi onlar verir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaEn düşük maaş polisteOcak Ayında ReformYaş haddi 58 çıkmalıEmniyette reformlar.Polislerin emeklilik yaş haddi tekrardan 52 olsunMaaş hesaplama ilk başlamaPOMEM-BEKÇİ Psikiyatri lütfen

Sözlük

supporters'in aslında alkolik olmaması 4 yılbaşı hediyesi 3 megafırtına 2 hesap kitap yapmak 2 sanat yönetmeni 1 kitle psikolojisi 2 migren botoksu 2 kartal tibet 1 silver the book of dreams 1 miras hukuku 4

Son Haberler

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indiAltının kilogram fiyatı 1 milyon 961 bin 126 liraya yükseldiAdıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı'Hasarlı trafik kazalarında savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun' uyarısıSahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu iyiye gidiyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar