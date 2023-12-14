Seçim Sonrası Özelleşmelerin Olacağı Gerçeği

Anladığım kadarıyla muhalifler? diyerek mevcut iktidarı seçmeyenlerin tamamını tek vücut olarak kast ediyorsunuz

bunların akpyi sevip sevmemeleri mesele değil demişsiniz tercihlerinin bir önemi yok galiba ama muhaliflerin geneline düşmanlık yapan ya da düşmanlık besleyen kişiler demişsiniz kime düşmanlık mesela?

muhalifler vatana mı düşman? milletin vergisine çöküp caka satanlara mı düşman?

kanuna insan haklarına mı düşman? yoksa kanunu çiğneyene suça özendirene mi düşman?

neyse?

Muhalifler düşman olduğu için seçimde oy hakkı olanların (keşke böyle hakları olmasa) bu düşmanlıklara karşı durmak için iktidar lehinde oy kullanıp aslında adil olmayan bir duruma zorlandıklarını kast etmişsiniz.

yani ülkedeki hiçbir şey iktidara oy verenlerin oyunu etkilemiyor değiştirmeye yetmiyor aksini düşünemiyorlar ama muhaliflerin düşmanca tutumları iktidarın oy potansiyelini konsolide edip lehte oya çeviriyor. Bravo muhaliflere.

Etiketlemek, genellemek bunlar düşünmeyi azaltacağından insana rahatlık verir.

Muhaliflerin geneli seviyor mu bilmiyorum ama ben ülkemi seviyorum. Fakat ekonomi duygusallıkla değil gerçekle yönetilir.

İktidar sahiplerinin sınırsız sorumsuzluğunu ben çekmek zorunda değilim. Ama paydaşları oy membaları çeksin derim.

Akpyi sevip sevmemelerine gelecek olursak daha 20 senelik kökü belirsiz bir partiyi ülkeme değişmem. sen kendi kararına ver ama benim sevip sevmemem, MESELE.