Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 15:55
Seçim Sonrası Özelleşmelerin Olacağı Gerçeği

Seçimden sonra çarşının karışacağı yönünde hemfikir olmak acıtıcı olsa da herkesin bu sert gerçekle karşılaşmadan önce hazır olmasını salık veririm.

Ne demek çarşının karışması?

Piyasaların alt üst olması, bütçe açığının kapatılması için kamu iktisadi teşekküllerinin tamamının özelleştirilmesi ya da en fazla görev zararı yapanların hızlı özelleştirilmeleri devletin tam liberal duruşa geçmesi, gibi alışık olmadığımız "şey" lerle karşılaşabiliriz.

Nisan 2024 den önce olanlar hep olanlar

sonra olacaklar ise hiç olmayanlar olabilir.

Bakalım ne olacak

soran olursa ekonomi iyi dersiniz.


Zülmeisrailehayır
Aday Memur
14 Aralık 2023 16:11

Ülkedeki muhalifler hasmane bir tutuma sahip.

Hayat tarzını düsmanlık üzerine kurgulamış herkes toksiktir.

Akp seversin, sevmezsin o ayrı mesele

Ama

Muhalifler o kadar rahatsız edici tipler ki geri kalan insanları o kadar irrite ediyorlar ki her seçim dönemi muhalifler üzülsün diye milyonlarca insan konsolide olup sorgulamadan akp'ye oy atıyor..


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
14 Aralık 2023 16:34

Kesinlikle katılıyorum

Zülmeisrailehayır, 38 dk. önce

Ülkedeki muhalifler hasmane bir tutuma sahip.

Hayat tarzını düsmanlık üzerine kurgulamış herkes toksiktir.

Akp seversin, sevmezsin o ayrı mesele

Ama

Muhalifler o kadar rahatsız edici tipler ki geri kalan insanları o kadar irrite ediyorlar ki her seçim dönemi muhalifler üzülsün diye milyonlarca insan konsolide olup sorgulamadan akp'ye oy atıyor..


kamueemmüh
Aday Memur
14 Aralık 2023 16:46

Anladığım kadarıyla muhalifler? diyerek mevcut iktidarı seçmeyenlerin tamamını tek vücut olarak kast ediyorsunuz

bunların akpyi sevip sevmemeleri mesele değil demişsiniz tercihlerinin bir önemi yok galiba ama muhaliflerin geneline düşmanlık yapan ya da düşmanlık besleyen kişiler demişsiniz kime düşmanlık mesela?

muhalifler vatana mı düşman? milletin vergisine çöküp caka satanlara mı düşman?

kanuna insan haklarına mı düşman? yoksa kanunu çiğneyene suça özendirene mi düşman?

neyse?

Muhalifler düşman olduğu için seçimde oy hakkı olanların (keşke böyle hakları olmasa) bu düşmanlıklara karşı durmak için iktidar lehinde oy kullanıp aslında adil olmayan bir duruma zorlandıklarını kast etmişsiniz.

yani ülkedeki hiçbir şey iktidara oy verenlerin oyunu etkilemiyor değiştirmeye yetmiyor aksini düşünemiyorlar ama muhaliflerin düşmanca tutumları iktidarın oy potansiyelini konsolide edip lehte oya çeviriyor. Bravo muhaliflere.

Etiketlemek, genellemek bunlar düşünmeyi azaltacağından insana rahatlık verir.

Muhaliflerin geneli seviyor mu bilmiyorum ama ben ülkemi seviyorum. Fakat ekonomi duygusallıkla değil gerçekle yönetilir.

İktidar sahiplerinin sınırsız sorumsuzluğunu ben çekmek zorunda değilim. Ama paydaşları oy membaları çeksin derim.

Akpyi sevip sevmemelerine gelecek olursak daha 20 senelik kökü belirsiz bir partiyi ülkeme değişmem. sen kendi kararına ver ama benim sevip sevmemem, MESELE.

Zülmeisrailehayır, 38 dk. önce

Ülkedeki muhalifler hasmane bir tutuma sahip.

Hayat tarzını düsmanlık üzerine kurgulamış herkes toksiktir.

Akp seversin, sevmezsin o ayrı mesele

Ama

Muhalifler o kadar rahatsız edici tipler ki geri kalan insanları o kadar irrite ediyorlar ki her seçim dönemi muhalifler üzülsün diye milyonlarca insan konsolide olup sorgulamadan akp'ye oy atıyor..

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ 2023/2 atamasıDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ becayiş talepleriBOTAŞ uzman yardımcılığı (hukuk)TPAO HakkındaBOTAŞ yeni 121 kişilik iş ilanı?Seçim Sonrası Özelleşmelerin Olacağı Gerçeğibotas'ta uzman yardimcisi olan yok mu

Sözlük

mauro icardi 6 ferdi özbeğen 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 15 halil umut meler 1 Ceren 1 supporters'in aslında alkolik olmaması 4 oya küçümen 1 yemekten kıl çıkması 5 migren botoksu 2 dalin 3

Son Haberler

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indiAltının kilogram fiyatı 1 milyon 961 bin 126 liraya yükseldiAdıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı'Hasarlı trafik kazalarında savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun' uyarısıSahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu iyiye gidiyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar