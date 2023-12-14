Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 15:59
2024 de Uzman Öğretmenler

24 kasım 2023 te uzman öğretmenliğe hak kazanan meslektaşlarımızdan bazıları uzmanlık fark ödemesi aralık ayında aldıklarını söylemişlerdir. (Ankara-Gölbaşı ). Başka düzenlenen il ve ilçeler var mı Meslektaşlarım?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Aralık 2023 16:21
zannetmiyorum. yalandır

f-f
Aday Memur
14 Aralık 2023 16:31

Ankara-Gölbaşı İlçe Mem den yalan olmadığını öğrenebilirsiniz.

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