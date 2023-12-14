Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 15:59
2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?

24 kasım 2023 te uzman öğretmenliğe hak kazanan meslektaşlarımızdan bazıları uzmanlık fark ödemesi aralık ayında aldıklarını söylemişlerdir. (Ankara-Gölbaşı ). Başka düzenlenen il ve ilçeler var mı Meslektaşlarım?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Aralık 2023 16:21
zannetmiyorum. yalandır

f-f
Aday Memur
14 Aralık 2023 16:31

Ankara-Gölbaşı İlçe Mem den yalan olmadığını öğrenebilirsiniz.


Prettyhatun
Şef
14 Aralık 2023 16:50

:))) öyle bir şey yok, nerden uyduruyorsunuz ya:)) komikler sizi :)


gortil
Aday Memur
14 Aralık 2023 18:57
Alan varsa bile ileride kamu zararı çikararak tahsil ederler. çünkü daha belgeler düzenlenmesi. 19 Aralık da düzenlenecek. mutemet yersiz ödeme yapmış
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