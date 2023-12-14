Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 17:08
Pomem sağlık mülakatı iz problemi

Elimde ve alnımda bir iz var 1 cm bile değil pomem başvuru yaptıgımda bu izler yüzünden elenebilir miyim yönetmelikte 5 metreden belli olmayan izler sorun teşkil etmiyor yazıyor ama yine de merak ediyorum görseller profilime var buraya ekleyemiyorum


-KING9
Genel Müdür
14 Aralık 2023 17:16

rahat ol . suratinda kocaman ben olanlari aliyorlar . sende 1 cm olmayan izi gormezler bile .


-KING9
Genel Müdür
14 Aralık 2023 17:18

elindeki iz sigara yanigi gibi...

buraya ne oldu diye sorabilirler .

cunku on saglikta elleri uzatarak titreme var mi yok mu ona bakiyorlar o esnada sorabilirler .


furkan tat
14 Aralık 2023 17:18

fotograflara baktınız mı acaba elimdeki iz biraz daha belirgin sıkıntı cıkmaz mı diyorsunuz

-KING9, 1 saat önce

rahat ol . suratinda kocaman ben olanlari aliyorlar . sende 1 cm olmayan izi gormezler bile .


furkan tat
14 Aralık 2023 17:19

elimin ilk görüntüsü telefonde var full morarık hali duruyor orda gösterme gibi bir şansım oluyormu ? sigara basma izi değil bu arada

-KING9, 1 saat önce

elindeki iz sigara yanigi gibi...

buraya ne oldu diye sorabilirler .

cunku on saglikta elleri uzatarak titreme var mi yok mu ona bakiyorlar o esnada sorabilirler .


-KING9
Genel Müdür
14 Aralık 2023 17:20

on saglik a gitmeden .. oraya hafif fondoten sür . iz falan kalmaz

furkan tat, 1 saat önce

elimin ilk görüntüsü telefonde var full morarık hali duruyor orda gösterme gibi bir şansım oluyormu ? sigara basma izi değil bu arada

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