Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2023 17:10
Alt bölge tayini

Atandigim yere 10 ay once geldim çok pişmanım 5.bolgeye tayin yapmak istiyorum.Sure şartı var mi son durum nedir arastirdim bayağı karışık bilgiler &#128557;

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