KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


14 Aralık 2023 17:15
Vakıfbank Memurluk

Herkese merhabalar vakıfbank memur ünvanı için sözlüye çağırıldım. Maaş, ünvan çalışma şartları nasıl acaba çalışan veya daha önce aynı süreçlerden geçmiş olan var mı? Yardımcı olabilecek var mı?

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