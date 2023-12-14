Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 18:31
Araştırma Görevlisi İstifa (Reddedildi)

Merhabalar, 35.madde ile bir taşra üniversitesinden büyük bir şehire doktora ile kadrosu aktarılan ve hali hazırda bu büyük şehirde köklü bir üniversitede doktorasını yapan bir Araştırma görevlisiyim (33/alı ve cari atanmış).

Amerika'dan burs kazandım ve doktoramı yapmak üzere oraya gitmek istiyorum. Kadromun bulunduğu üniversite istifa talebimi reddetti, bölüm başkanlığı onayladı daha sonra rektörlükten döndü. Sebebi ise kadrom geri aktarılmadan istifa edemeyeceğim şeklinde. İlk önce kadromun iade edilmesini, daha sonradan göreve tekrar başlamam gerektiği, kefalet senedimin yapılandırılması gerektiği ve ilk taksidinin dekontuyla beraber rektörlüğe sunulacağı ve onaylanırsa istifa ancak kabul edilecek dendi. Ancaak, kefalet senedinin istenebilmesi için öncelikle istifanın kabul edilmesi gerektiğini bilmiyorlar....

İstifanın tek taraflı olduğunu biliyorum, hem büyükşehirde şu an çalıştığım üniversiteye hem de taşradaki ana kadromun bulunduğu üniversiteye istifamı tekrar sunabilir miyim? Senet ise mahkemeye götürüldüğünde Yargıtay kararları doğrultusunda genellikle Araştırma görevlisi haklı bulunuyor. Bu konuda nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Kadro iadesi işlemlerine başlamalı mıyım yoksa her iki üniversiteye istifamı verip gidebilir miyim?

Teşekkür ederim vakit ayırıp okuduğunuz için.

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