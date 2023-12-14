Araştırma Görevlisi İstifa (Reddedildi)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu2023 Mart Doçentlik Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerBedelli Askerlik ve Ücretli İzinDoçentlik unvanını almış, ancak doçentlik kadrosuna atan(a)mamış olanların 15.01.2023 tarihi ....Doçentlikte Yeni Dönem: İşte yeni kriterlerDoktor Öğretim Üyeleri İçin Daimi KadroFırat Üniversitesi Lojman Adaletsizliği
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar