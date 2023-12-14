Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 18:45
ATA AÖF Görevli Ücreti Yatırılan Var mı?

Sınav gerçekleşeli yaklaşık 2 ay oldu ancak ücreti yatmadı ne zaman yatacağına dair bir bilgi de yok. Telefonlada ulaşılamıyor. Acaba bende mi bir sıkıntı yaşandı diye düşünmeye başladım.


kimininduası
Aday Memur
14 Aralık 2023 18:48

Sınav gerçekleşeli yaklaşık 1 ay oldu, yanlış yazmışım.

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