Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 19:45
Yeni doçentlik kriterlerindeki bilimsel araştırma projesi hangi projeleri kapsıyor
e-twining ve Erasmus projeleri bu kapsamdamıdır

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu2023 Mart Doçentlik Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerBedelli Askerlik ve Ücretli İzinDoçentlik unvanını almış, ancak doçentlik kadrosuna atan(a)mamış olanların 15.01.2023 tarihi ....Doçentlikte Yeni Dönem: İşte yeni kriterlerDoktor Öğretim Üyeleri İçin Daimi KadroFırat Üniversitesi Lojman Adaletsizliği

Sözlük

Ceren 1 güne bir söz bırak 3 yara bandı 1 defne samyeli 3 istinabe 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 15 anlatım bozukluğu 1 weili min hobbon 1 hesap kitap yapmak 2 rüya 2

Son Haberler

Kuzey Ege için fırtına uyarısıEski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa ettiTBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandıİstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 69 bin 770 lira olarak belirlendiBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar