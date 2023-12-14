Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 19:59
Kütahya üniversitesi büro personel alim hakk
merhabalar 27 kasımda ilan tarihi doldu ortalama ne kadar sürede açıklanabilir ve başvuranlar kaç ile başvurdu. ben 72 ile başvuruda bulundum

memuadayi
Aday Memur
14 Aralık 2023 20:00
Maksimum 15 günde açıklanıyor. Başvuru az ise dha erken açıklanır hocam

mhrrmyrr
14 Aralık 2023 20:02
Yarın son basvuru tarihinden sonra ki 18. gün :) ondan meraklandım iyice
memuadayi, 2 saat önce
Maksimum 15 günde açıklanıyor. Başvuru az ise dha erken açıklanır hocam

memuadayi
Aday Memur
14 Aralık 2023 20:03
En geç15 iş gününde açıklanır. Haftasonlarını dahil etmeyin hocam. Hakkınızda hayırlısı. Bnde balıkesirden haber bekliyorum
mhrrmyrr, 1 saat önce
Yarın son basvuru tarihinden sonra ki 18. gün :) ondan meraklandım iyice

mhrrmyrr
14 Aralık 2023 20:05
15 is günü olayını bilmiyordum o vakit en geç pazartesi açıklanır aynen hakkımızda hayırlısı hocam
memuadayi, 1 saat önce
En geç15 iş gününde açıklanır. Haftasonlarını dahil etmeyin hocam. Hakkınızda hayırlısı. Bnde balıkesirden haber bekliyorum

memuadayi
Aday Memur
14 Aralık 2023 20:06
Haftasonları tatil hocam. Alışırsın atanınca :)
mhrrmyrr, 1 saat önce
15 is günü olayını bilmiyordum o vakit en geç pazartesi açıklanır aynen hakkımızda hayırlısı hocam

plkas
Aday Memur
14 Aralık 2023 20:31

selamlar. kaç puanla şansımız var diyebiliriz sizce? bu meslek icin

Toplam 6 mesaj

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