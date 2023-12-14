Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
14 Aralık 2023 20:04
2023 Yılı Görevde Yükselme Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur ünvanları için gerçekleştirilecek olan görevde yükselme sözlü sınav sürecine ilişkin duyuru için tıklayınız.

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/14180202_2023_gys_sozlu_sinavi_duyuru.pdf



29.12.2023 Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerinin yayımlanması. 

06.01.2024-12.01.2024 Sözlü Sınavın Uygulanması; 

06.01.2024 - Memur ve Sayman (30 Büyükşehir İl Merkezi)

 07.01.2024 - Şef (30 Büyükşehir İl Merkezi) 

08-12.01.2024 - Şube Müdürü (Ankara) 16.01.2024 Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması. 

16.01.2024 18.01.2024 Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması. 

26.01.2024 Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandırılması. 

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