Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 20:13
GİH performans değerlendirme puani
polis memurluğundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş yaptım. her yıl polislere verilen performans değerlendirme puani gih kadrosuna da veriliyor mu

pomemci23
Aday Memur
14 Aralık 2023 20:40
aynı şekilde değişen hiç bir şey yok
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