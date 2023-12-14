KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 21:44
POMEM İSTİFA SONRASI TEKRAR SINAVLARA GİRMEK

Ailevi durumlardan dolayı intibakta istifa etmek zorunda kaldım. Tekrar girsem kazanabilir miyim ? Tekrar kazanan somut bir örneğini gördünüz mü biliyor musunuz?


paramedic2000
Aday Memur
14 Aralık 2023 21:59
intibaktan sonra tazminatlı şekilde istifa edip sonra bir daha girip bir daha kazanan arkadaşımın abisi var. adam 5 yıllık polis

Tigiyhun
Aday Memur
14 Aralık 2023 22:15

Sistemde görünüyor kardeşim Bence boşa kürek çekmiş olursun ama istersen şansını yine dene


31.pomem
Aday Memur
14 Aralık 2023 22:21

Adam kazandı diyor sen boşa kürek çekme diyorsun. İlk cevabı okumadın galiba

Tigiyhun, 46 dk. önce

Sistemde görünüyor kardeşim Bence boşa kürek çekmiş olursun ama istersen şansını yine dene

Toplam 3 mesaj

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