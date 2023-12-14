KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 21:53
2023 kpss atamaları

arkadaşlar 2023 kpss puanıyla atamalar ne zaman başlıyor yani kurumlar şuan hep 2022 kpss puanı istiyorlar 2023 puanı bizim ne zaman işimize yarayacak

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