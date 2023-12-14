KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 22:07
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı

arkadaşlar merhaba, muğla sıtkı koçman üniversitesi büro personeli kadrosuna başvuracak olan var mı? kaç puanla başvuracaksınız?

(tarih, edebiyat vs. mezunu olmak şartıyla açılan kadro)

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