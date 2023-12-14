Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 22:09
4D zorunlu emekli olanlar geri işe dönebilir mi?

Herkese iyi günler. Babam 4d zorunlu emekli edildi. Geri dönüş olur mu. Zorunlu emeklilik kalkmış dediler. Babam mağdur işine geri dönüş yapabilir mi yardımcı olun lütfen.

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