Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2023 22:21
Hizmet birleştirme

Merhaba arkadaşlar. 2020 Ekim ayinda jandarma 4bli sözleşmeli personel olarak göreve başladım. 2 yıl 3 ay görev yaptıktan sonra sözleşmeyi fesih ederek sağlık bakanlığı alımıyla 4bli sozlesmeli tıbbi sekreter olarak göreve başladım. 11 aydır da görev yapmaktayım. Sorum şu . İki gorevimin birleşim süresi 3 yılı geçmekte. Sağlık bakanlığı kadroya geçişte 3+1 e tabi olduguna göre önceki görev süremi birlestirip şu an kadroya geçebilir miyim yoksa 2 sene daha beklemem mi gerekiyor. Yardımcı olan arkadaşlarıma şimdiden teşekkürler

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