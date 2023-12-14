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Editörler : enginkrtpalex 10


14 Aralık 2023 22:31
Süper Lig Tahmin Yarışması 17. Hafta

Maç Başlangıcı: 19 Aralık 2023 Saat: 17:00

Üzücü saldırının ardından Süper Lige verilen ara sebebiyle 16.Hafta maçları 10 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olup 17. Hafta maçları ile 19 Aralık 2023 tarihinden itibaren devam edilecektir. Tahminlerimizi yapalım. Geçmiş olsun.

Başakşehir-Sivas

Gaziantep-Adana demir

İstanbul-Trabzon

Kayseri-Fenerbahçe

Antalya-Kasımpaşa

Galatasaray-Karagümrük

Rize-Pendik

Samsun-Konya

Beşiktaş-Alanya

Ankaragücü-Hatay

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