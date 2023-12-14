Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Aralık 2023 22:43
Cumartesi DYK için okulda 08.00-15.00 saatleri arasında bulunan müdür ek ders alabilirmi?
Cumartesi D YK için okulda 08.00-15.00 saatleri arasında bulunan müdür ek ders alabilirmi? Alamazsa Cumartesi okula gitmek zorunda olmak angarya çalıştırılmak değilimdir?

Grandesosyal
Aday Memur
14 Aralık 2023 22:51
müdür kurs yöneticisi ise ek ders alır tabiki
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