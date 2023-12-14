Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 23:20
Branşa geri dönmek için

Batı ilinin küçük bi ilçesinde branşlı trafik personeli olarak görev yapmakta iken ilçe emn. Amirinin keyfi uygulaması sebebi ile tayinimi karakola çıkarttı ben geçmek istemediğimi trafikte çalışmaktan mutlu olduğumu söylememe rağmen vazgeçmedi. Önce md. Yardımcısına sonra sayın müdüre görüşe çıkma niyetim var olmadı idare mahkemesine götürme niyetim var tekrardan teafiğe geçmek için. Bu süreçte karşılaşacağım durumlar neler olabilir ilk defa idare mahkemesi ile ilgili bi durumla karşı karşıya gelecem, görüş önerilerinize tavsiyelerize ihtiyacım var konuyu saptırmadan cevap verirsek iyi olur şimdiden teşekkürler .


Ferhatsrn
Aday Memur
15 Aralık 2023 00:00
Kardeş bende küçük bir ilçede trafikçiyim ne yapacan trafiği bak keyfine karakolda . Keşke benim amirimde karakola alsa beni .
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