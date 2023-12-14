HAYIRLI GECELER AZ ÖNCE BAZI FORUMLARDA (Donanım,Uludağ) Martta Sonra Bekçilik Sisteminin Kaldırılac

HAYIRLI GECELER AZ ÖNCE BAZI FORUMLARDA (Donanım,Uludağ) Martta Sonra Bekçilik Sisteminin Kaldırılacağı Konuşuluyor Böyle Bir Şey Olursa Bekçileri Başka Kurumlara mı Atarlar Nasıl Bir Değiişiklik Olur Konu Hakkında Düşünceleriniz Nelerdir Haata birisi ptt ye dahi verilebilirler demiş Gerçekten Kafa Karıştıran Çok Yorum Ve Başlıklar Olmuş Şimdiden Teşekkürler

HAYIRLI GECELER AZ ÖNCE BAZI FORUMLARDA (Donanım,Uludağ) Martta Sonra Bekçilik Sisteminin Kaldırılacağı Konuşuluyor Böyle Bir Şey Olursa Bekçileri Başka Kurumlara mı Atarlar Nasıl Bir Değiişiklik Olur Konu Hakkında Düşünceleriniz Nelerdir Haata birisi ptt ye dahi verilebilirler demiş Gerçekten Kafa Karıştıran Çok Yorum Ve Başlıklar Olmuş Şimdiden Teşekkürler