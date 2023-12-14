Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 23:23
HAYIRLI GECELER AZ ÖNCE BAZI FORUMLARDA (Donanım,Uludağ) Martta Sonra Bekçilik Sisteminin Kaldırılac
HAYIRLI GECELER AZ ÖNCE BAZI FORUMLARDA (Donanım,Uludağ) Martta Sonra Bekçilik Sisteminin Kaldırılacağı Konuşuluyor Böyle Bir Şey Olursa Bekçileri Başka Kurumlara mı Atarlar Nasıl Bir Değiişiklik Olur Konu Hakkında Düşünceleriniz Nelerdir Haata birisi ptt ye dahi verilebilirler demiş Gerçekten Kafa Karıştıran Çok Yorum Ve Başlıklar Olmuş Şimdiden Teşekkürler

Yukatuman
Şef
14 Aralık 2023 23:27

Bekçilik nie kalksın ya kim böyle saçma seyleri atıyo piyaaya.Ha kalksada herkesi polis yaparlar kimse heveslenmesin baska kuruma vermezler


xLmx
Memur
14 Aralık 2023 23:28
Bekçilik kalkmaz. Olduysa öyle birşey oldu hadi, başka kurumu unutun:)

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
14 Aralık 2023 23:51
eskiden bekçilik alımı kalkmıştı o zaman bekçi olanları polis mi yaptılar bekçi olarak devam edersiniz
Yukatuman, 1 saat önce

Bekçilik nie kalksın ya kim böyle saçma seyleri atıyo piyaaya.Ha kalksada herkesi polis yaparlar kimse heveslenmesin baska kuruma vermezler

Toplam 3 mesaj

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