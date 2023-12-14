Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Aralık 2023 23:51
Engellilere lojman önceliği
Engellilere atandığı zaman lojman hakkı konusunda pozitif ayrımcılık olduğunu öğrendim. Atandığı zaman lojmana yerleşen var mı? hangi kurumlarda lojman var? bilen yazabilir mi

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