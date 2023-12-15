Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 00:11
İl dışı tayin

Arkadaşlar merhaba ben hemşireyim eş durumuyla eşimin bulunduğu ile geldim 1 yılı geçti il dışı tayin hakkımı kullanabilir miyim Ocak ayında

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