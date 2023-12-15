Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 01:06
İpka dilekcelerinin akıbeti ne olur bu sene

Bu sene ipka dilekcelerinin akıbeti ne olur arkadaşlar sizce bulunduğum ilde 3 bin uzerinde yayıncı var şark ili kayyum atanacak illerden pimi çekilmiş bomba gibi olan bir il ama ekonomik sebeplerden kalmak istiyorum


Ankaralımemur41
Memur
15 Aralık 2023 01:16
Normal süren dolmuş , ikini ci şarkı tamamlama durumun varsa tutarlar, siz kalınki bizde gelmeyelim bi kaç sene daha:)
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