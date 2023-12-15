Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 01:56
Yurtdisi telefon satisi

Yabanci uyruklu bir eleman dukkaninda kacak tel satisi yapiyor, nereye ihbar etmem gerekli? Ayriyetten ihbar ettigimizde kimligimiz gizli kalir mi?

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