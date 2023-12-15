Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 02:03
Danıştay 2.Daire
Danıştay 2. dairedeki dosyam 4 yıldır esastan havale edilme sırası bekliyor

Çok Yazılan Konular

Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Çok Önemli : Anayasa 38. Madde ve Disiplin SuçuDisiplin Soruşturmalarında Muhakkiklerin Görev, Yetki ve SorumluluklarıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmaları

Sözlük

ajda pekkan 4 çivit otu 1 ferdi özbeğen 2 migren botoksu 2 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 10 zorunda mıyım 1 sen hayırdır sorusu 5 kartal tibet 2 Üst kat komşusu 1 antik mısır hediyelik eşya sektörü 2

Son Haberler

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiDYK Kurslarında Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Sorunu15 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıMerhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi