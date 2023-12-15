KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 02:33
Mimar arkadaslara soru:

Değerli mimar arkadaşlar, kamu kurumlarına mimar atamaları yok denecek kadar az. Atamaların az olmasının sebebi gerçekten mimar ihtiyacının olmaması mıdır? Yoksa mimar ihtiyacı ilana çıkılmadan mı karşılanıyor? Bu konu hakkında bilgi sahibi olan mimarlar cevap verebilirler mi?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.erzurum atatürk üniversitesi personel alımıBotaş Maaş Hesabı Burada1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsun1 derece ve 1 kademe ilerlemesinde maaş artışı ne olur ?mülakata kabanla girilir mi ?Yıllık İzin KİT maaşlarıElektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 2024

Sözlük

ferdi özbeğen 2 bila bedel 1 ajda pekkan 4 sen hayırdır sorusu 5 yılbaşı hediyesi 2 zorunda mıyım 1 antik mısır hediyelik eşya sektörü 2 siz evinizde de böyle misiniz 5 kitle psikolojisi 1 kakao 1

Son Haberler

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiDYK Kurslarında Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Sorunu15 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıMerhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi