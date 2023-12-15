Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Aralık 2023 08:11
İstanbul'da eşyalı kiralık evimi kiraya veriyorum

İstanbul Maltepe Zümrütevler de yeni bina 1+1 eşyalı daire 12,500 den kiralık.kendimde sağlık bakanlığında memurum.dusunen arkadaş varsa kiraya verebilirim.

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