Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 08:12
İstanbul'da eşyalı kiralık evimi kiraya veriyorum

İstanbul Maltepe Zümrütevler de yeni bina 1+1 eşyalı daire 12,500 den kiralık.kendimde sağlık bakanlığında memurum.dusunen arkadaş varsa kiraya verebilirim

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