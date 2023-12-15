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Editörler : oto-danisman-expert


15 Aralık 2023 08:12
İstanbul'da eşyalı kiralık evimi kiraya veriyorum

stanbul Maltepe Zümrütevler de yeni bina 1+1 eşyalı daire 12,500 den kiralık.kendimde sağlık bakanlığında memurum.dusunen arkadaş varsa kiraya verebilirim

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