KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Aralık 2023 08:39
65 puanla atanabilirmiyim sizce

Orta öğretim kpssinden 65 aldım aynı zamanda meslek lisesi elektrikci mezunuyum sizce atanma şansım varmi


darkkinght
Aday Memur
15 Aralık 2023 10:19

üniversite alımlarını ya da destek personeli kadrolarını takip et

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