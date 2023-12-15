Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
15 Aralık 2023 09:12
Unvan değişikliği

Arkadaşlar iç işleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur kadrosuna geçtik. Daha sonrasında bilgisayar sertifikası olanlar dilekçe verip V.H.K.İ geçti. Ben ilçeye görevlendirildim.merkeze unvan değişikliği için dilekçeye verdiğimde bana ancak kadronu ilçeye alırsan unvanin olan V.H.K.İ olarak yapabiliriz diye bir yazı gönderdiler. Oysa benle aynı statüde atanan arkadaşlarım merkezde unvanları aldılar.BEN HAKKIMI NASIL SAVUNABİLİRİM.? ilçede kalmam için müdür keyfine göre unvan tahsisimi yapmama lüksüne sahip mi?lütfen bana yardımcı olun.

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