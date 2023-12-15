Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Aralık 2023 09:24
Sağlık için saatlik izin

Arkadaşlar dişçiye randevum var saatlik izin almak istiyorum. Vermeme gibi bir şeyleri var mı müdürlerin acaba?

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