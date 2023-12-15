KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Aralık 2023 10:29
3001 için çalışmaya değer mi?

Merhaba ben Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunuyum. Gördüğüm kadarıyla benim bölümümden bir alım yok. 3001 düz memurluk için kpss'ye çalışmaya değer mi? Yoksa boşa giden bir zaman mı olur benim için? Özel sektörden gerçekten çok ama çok bunaldım. Memurluk için çalışmaya karar verdim ama bi yandan boşa hayal gibi geliyor 3001 den çok yakınıyolar.

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