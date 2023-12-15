Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Aralık 2023 10:59
8138 tl seyyanen zamda artış nasıl olacak?

Merhabalar. 8138 tl seyyanen ödemeye toplu sözleşme+enflasyon farkı oranında mı zam gelecek? Yoksa sadece toplu sözleşme oranında mı zam gelecek?

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