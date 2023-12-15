Memur 2024 yılına mutsuz giriyor. Umutsuz olmasın

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, memur ve emeklilerinin mevcut ekonomik durumu ve hükümetten beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ yaptığı açıklamada; "toplu sözleşme hükümlerinin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını, bu nedenle de memurlara her altı ayda bir TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında zam yapıldığını, 2023 yılında verilen 8.077 TL'lık seyyanen zammın da beş aylık enflasyon ile eridiğini, alım gücü kayıplarına bağlı olarak geçim sıkıntısı çeken memurların mutsuz olduğunu" belirtti.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ sözlerine şöyle devam etti.

"Yaşam maliyeti oldukça artmış, TÜRK-İŞ, tarafından açıklanan Kasım 2023 ayı yoksulluk sınırını 45.686 TL'ye, gıda enflasyonu yüzde 80,12'ye ulaşmış, gıda maliyetindeki artışların yanında bir memurun oturabileceği orta halli bir daire fiyatı büyükşehirlerde 15.000 TL ila 25.000 TL aralığına yükselmiştir. 20.352 TL en düşük ücret alan bir memurun ayakta kalabilmesi, gıda ihtiyacını karşılayabilmesi ve kirasını ödeyebilmesi oldukça güçleşmiştir.

İçinde bulunulan bu ekonomik durum, Devleti temsil eden memurları mutsuz etmektedir.

Bununla birlikte, TBMM'de görüşülmekte olan ve ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba yasa kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına verilmesi planlanan 30 bin TL tazminattan, diğer memurların ayrı tutulması adalete ve hakkaniyete uygun düşmemektedir."

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