Memur 2024 yılına mutsuz giriyor. Umutsuz olmasın

Gerek toplu sözleşme süreçleri gerekse torba yasalardaki palyatif çözümler ile sürekli umutsuzluğa itilen memurların, içinde bulundukları ekonomik güçlükten kurtulabilmesi için;
Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için;
* En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklara yansıtılmalı,
* Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı" ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, kadro, sınıf, görev, risk ve sorumluluklar dikkate alınarak adalet ve hakkaniyet sağlanmalı,
* 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen "Lojman Tazminatı" piyasa rayiçlerine (15.000 ila 25.000 TL aralığında) uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli,
v Memur ve emeklilerine, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli,
* Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TL'ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TL'ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100'den 6.000'e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli,
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Gerek toplu sözleşme süreçleri gerekse torba yasalardaki palyatif çözümler ile sürekli umutsuzluğa itilen memurların, içinde bulundukları ekonomik güçlükten kurtulabilmesi için;
Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için;
* En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklara yansıtılmalı,
* Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı" ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, kadro, sınıf, görev, risk ve sorumluluklar dikkate alınarak adalet ve hakkaniyet sağlanmalı,
* 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen "Lojman Tazminatı" piyasa rayiçlerine (15.000 ila 25.000 TL aralığında) uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli,
v Memur ve emeklilerine, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli,
* Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TL'ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TL'ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100'den 6.000'e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli,
- 2 -