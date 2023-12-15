Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2023 11:33
Ücretsiz izin

Arkadaşlar adliyede zabıt katibiyim 2 yıl önce izin almıştım işe dönüş dilekçesi varsa paylaşabilir misiniz şimdiden teşekkürler

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