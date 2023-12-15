Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2023 12:06
Asker dönüşü işe başlama

Merhaba arkadaşlar. Bedelli askerlik dönüşü işe başlama dilekçesini pazartesi verdim hastaneye. Ama hala çkys ye düşmedim. Bu süre bu kadar uzuyor mu? Tahmini ne kadar sürede çkys ye düşerim?


extrade
Aday Memur
15 Aralık 2023 13:40

İl sağlık müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Bende 7 gün sürmüştü. İl sağlık müdürlüğü süreci hızlandırabilir.


Ruh adam23
Memur
15 Aralık 2023 13:50

Siz aradınız mı hocam ilk sağlık müdürlüğünü?

extrade, 11 dk. önce

İl sağlık müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Bende 7 gün sürmüştü. İl sağlık müdürlüğü süreci hızlandırabilir.

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